İnsanlar evde kaldı, Kırklareli'ndeki Lüleburgaz Deresi temizlendi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde uzun yıllardır kirlilikle boğuşan ve rengi zaman zaman siyaha dönen Lüleburgaz Deresi, koronavirüs günlerinde kirleticilerin azalması sonucu temizlendi. Tekrar eski günlerdeki gibi yeşil akmaya başlayan derede yeniden kurbağa sesleri duyulurken, kuşların da dere üzerinde uçmaya başladığı görüldü.
Corona Virüsü salgını sonucu sadece hava değil, toprak ve su da temizlenmeye başlandı. Geçtiğimiz haftalarda Trakya'nın en kirli bölgelerinin bile hava kalitesi düzelirken, bir güzel haber de Lüleburgaz Deresi'nden geldi. Sanayi bölgelerinin etrafından geçen ve uzun yıllardır sanayi kuruluşlarının atıkları nedeniyle kirlilikle boğuşan Lüleburgaz Deresi, sanayi üretiminin ve buna bağlı olarak kirleticilerin azalması sonucu temizlenmeye başladı.
KOKUDAN ESER KALMADI
Yıllar önce hemen yanı başına sanayi sitesinin kurulmasına izin verilen ve çevresindeki fabrikaların da denetimsizlik nedeniyle atıklarını arıtmadan bırakarak kirlettiği Lüleburgaz Deresi, Corona Virüsü salgını günlerinde sanayi kuruluşlarının faaliyetlerini askıya alması sonucu rahat nefes aldı.
Uzun süredir rengi siyah akan ve zaman zaman köpüklenerek ürkütücü görüntü veren deredeki kötü kokunun da ortadan kalktığı görüldü. Bu durum "Doğa yıllar önce kaybettiği dereyi geri aldı" olarak yorumlandı.
KURBAĞA SESLERİ GERİ GELDİ
Öte yandan, uzun süredir hiçbir canlı varlığının gözlemlenmediği derede kurbağa seslerinin geri geldiği görüldü. Ergene'ye bağlanan derenin kenarında çok sayıda tatlı su kurbağasının sesi duyulurken, zaman zaman balıkçıl kuşların da dere üzerinde uçuş yaptığı görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tüyleri diken diken etti! O halde görenler...
- Çocuklardaki yeni salgına karşı uyardı
- Fotoğraftaki detay kan dondurdu!
- Arşivlerde ortaya çıktı! İşte Osmanlı'da karantina uygulamaları
- Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi milyonları şaşırttı!
- Korona tedavisinde umut olan ilaç! 43 ülkeye gönderilecek
- Vahşi doğada ender görülen olay! Korku dolu anlar
- Rusya'da korona patlaması! Rekor artış
- Sosyal medyayı sallayan zeka testi!
- Türk sinemasına damga vuran sahne! Hilesi yıllar sonra...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
- Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?
- Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...
- 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi...
- Cuma mesajları resimli 2020: Ramazan'a özel en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar
- Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?
- Koronavirüs ile mücadelede örnek ülke 75 gün içinde vaka sayısını sıfırladı | İşte 30 Nisan Perşembe vaka sayıları
- 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?