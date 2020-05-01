01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İnsanlar evde kaldı, Kırklareli'ndeki Lüleburgaz Deresi temizlendi

İnsanlar evde kaldı, Kırklareli'ndeki Lüleburgaz Deresi temizlendi

’nin Lüleburgaz ilçesinde uzun yıllardır kirlilikle boğuşan ve rengi zaman zaman siyaha dönen , günlerinde kirleticilerin azalması sonucu temizlendi. Tekrar eski günlerdeki gibi yeşil akmaya başlayan derede yeniden kurbağa sesleri duyulurken, kuşların da dere üzerinde uçmaya başladığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
İNSANLAR EVDE KALDI, DOĞA KENDİNE GELDİ!

salgını sonucu sadece hava değil, toprak ve su da temizlenmeye başlandı. Geçtiğimiz haftalarda Trakya'nın en kirli bölgelerinin bile hava kalitesi düzelirken, bir güzel haber de 'nden geldi. Sanayi bölgelerinin etrafından geçen ve uzun yıllardır sanayi kuruluşlarının atıkları nedeniyle kirlilikle boğuşan Lüleburgaz Deresi, sanayi üretiminin ve buna bağlı olarak kirleticilerin azalması sonucu temizlenmeye başladı.

KOKUDAN ESER KALMADI

Yıllar önce hemen yanı başına sanayi sitesinin kurulmasına izin verilen ve çevresindeki fabrikaların da denetimsizlik nedeniyle atıklarını arıtmadan bırakarak kirlettiği Lüleburgaz Deresi, Virüsü salgını günlerinde sanayi kuruluşlarının faaliyetlerini askıya alması sonucu rahat nefes aldı.

Uzun süredir rengi siyah akan ve zaman zaman köpüklenerek ürkütücü görüntü veren deredeki kötü kokunun da ortadan kalktığı görüldü. Bu durum "Doğa yıllar önce kaybettiği dereyi geri aldı" olarak yorumlandı.

KURBAĞA SESLERİ GERİ GELDİ

Öte yandan, uzun süredir hiçbir canlı varlığının gözlemlenmediği derede kurbağa seslerinin geri geldiği görüldü. Ergene'ye bağlanan derenin kenarında çok sayıda tatlı su kurbağasının sesi duyulurken, zaman zaman balıkçıl kuşların da dere üzerinde uçuş yaptığı görüldü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA