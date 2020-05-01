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Son dakika: FETÖ'cü hesabı yöneten isim Gaziantep'te yakalandı

Twitter'da @kacsaatolduson ve @dahibilal gibi hesapları yöneten ’cü H.Y., Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu akşam yapılan operasyonla yakalandı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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FETÖ'CÜ HESABI YÖNETEN İSİM GAZİANTEP'TE YAKALANDI

Twitter'da @kacsaatolduson ve @dahibilal gibi hesapları yöneten 'cü H.Y., Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu akşam yapılan operasyonla yakalandı.

NAZİF KARAMAN / SABAH

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