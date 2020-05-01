Son dakika: FETÖ'cü hesabı yöneten isim Gaziantep'te yakalandı
Twitter'da @kacsaatolduson ve @dahibilal gibi hesapları yöneten FETÖ’cü H.Y., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu akşam yapılan operasyonla yakalandı.
Twitter'da @kacsaatolduson ve @dahibilal gibi hesapları yöneten FETÖ'cü H.Y., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu akşam yapılan operasyonla yakalandı.
NAZİF KARAMAN / SABAH
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