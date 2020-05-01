'Aman aman' dedi, Boğaz'da keyfe çıktı
Fox TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya Boğaz'da keyif yaparken kayda alındı. Emirhan İskelesi önünde Sarıyer’e doğru ilerleyen Küçükkaya vatandaşlarca görüntülendi. Bir yandan yürüyüş yapan Küçükkaya’nın diğer yandan sosyal medyayı gözetlemesi dikkat çekti. Gazetecilere sokağa çıkma yasağı uygulanmazken Küçükkaya’nın bunu istismar ederek Boğaz'da gezinti yapması garipsendi.
Sema ALİM DALGIÇ / SABAH
Fox TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya İstanbul Boğazında gezerken görüntülendi. Gazetecilere yönelik sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen Küçükkaya'nın bunu sahilde gezintiye çıkarak istismar etmesi tepki çekti.
BOĞAZ KEYFİ YAPTI
İsmail Küçükkaya öğlenden sonra Emirgan İskelesi önünde Sarıyer istikametine yürüyüş yaparken vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Boğaz hattında ilerleyen Küçükkaya'nın bir yandan boğazın tadını çıkarırken diğer yandan sosyal medyayı gözetlemesi dikkat çekti.
Küçükkaya'nın tedbiren günlük kıyafet tercih ettiği görüldü. Küçükkaya'nın herhangi bir gazetecilik faaliyet içerisinde olmadığı görüldü. Sabah saatlerinde FOX TV'de programını yapmış ve bitirmişti.
İsmail Küçükkaya, bu sabah FOX TV yayınında "Bugün, yarın ve Pazar sokağa çıkma kısıtlamaları var. Aman diyorum, aman! Bu kısıtlamalara harfiyen uyalım da şu Koronavirüs belasından sağ salim kurtulalım" demesi dikkat çekmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı
- Cumhurbaşkanlığı sistemi neden hedefte?
- İstanbul’dan Şanlıurfa'ya gitti! Ortalık karıştı
- İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
- Bingöl'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
- Doğu Perinçek A Haber'de Ali Erbaş'a destek verdi
- AKOM'dan şiddetli yağış uyarısı!
- Doğu Perinçek A Haber'de Ali Erbaş'a destek verdi
- Metrelerce yükseklikte savruldular
- İtalya'da ezan sevinci! Polis aracından...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!
- 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı
- Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı
- Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?
- BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...
- Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
- Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?