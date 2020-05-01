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'Aman aman' dedi, Boğaz'da keyfe çıktı

Haber Sunucusu Boğaz'da keyif yaparken kayda alındı. Emirhan İskelesi önünde Sarıyer’e doğru ilerleyen Küçükkaya vatandaşlarca görüntülendi. Bir yandan yürüyüş yapan Küçükkaya’nın diğer yandan gözetlemesi dikkat çekti. Gazetecilere sokağa çıkma yasağı uygulanmazken Küçükkaya’nın bunu istismar ederek Boğaz'da gezinti yapması garipsendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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'AMAN AMAN' DEDİ, BOĞAZ'DA KEYFE ÇIKTI

Sema ALİM DALGIÇ / SABAH

Haber Sunucusu İstanbul Boğazında gezerken görüntülendi. Gazetecilere yönelik sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen Küçükkaya'nın bunu sahilde gezintiye çıkarak istismar etmesi tepki çekti.

İsmail Küçükkaya canlı yayında 'sokağa çıkmayın' dedi sahilde yürüyüşe çıktı İSMAİL KÜÇÜKKAYA CANLI YAYINDA 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' DEDİ SAHİLDE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

BOĞAZ KEYFİ YAPTI

İsmail Küçükkaya öğlenden sonra Emirgan İskelesi önünde Sarıyer istikametine yürüyüş yaparken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Boğaz hattında ilerleyen Küçükkaya'nın bir yandan boğazın tadını çıkarırken diğer yandan gözetlemesi dikkat çekti.

Küçükkaya'nın tedbiren günlük kıyafet tercih ettiği görüldü. Küçükkaya'nın herhangi bir gazetecilik faaliyet içerisinde olmadığı görüldü. Sabah saatlerinde FOX TV'de programını yapmış ve bitirmişti.

İsmail Küçükkaya, bu sabah FOX TV yayınında "Bugün, yarın ve Pazar sokağa çıkma kısıtlamaları var. Aman diyorum, aman! Bu kısıtlamalara harfiyen uyalım da şu Koronavirüs belasından sağ salim kurtulalım" demesi dikkat çekmişti.

İsmail Küçükkaya 'sokağa çıkmayın' dedi Boğaz'da keyif yaptı İSMAİL KÜÇÜKKAYA 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' DEDİ BOĞAZ'DA KEYİF YAPTI

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