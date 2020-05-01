01 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri.. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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İTALYA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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