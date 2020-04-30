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Karaman kayıp olarak aranan kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu

'da hayvan otlatmaya giden ve haber alınamayan 12 yaşındaki kız çocuğu için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. 10 saatlik arama-kurtarma çalışmasının ardından evlerinin yakınındaki ağılın avlusunda uyurken bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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KAYIP ARANIYORDU! BAKIN NEREDE BULUNDU

Alınan bilgiye göre 12 yaşındaki M.S.K., saat 15.30 sıralarında kendilerine ait koyunları otlatmak için evlerinin yakınında bulunan bademlik mevkisine götürdü.

Karaman kayıp olarak aranan kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu KARAMAN KAYIP OLARAK ARANAN KIZ ÇOCUĞU AĞILIN AVLUSUNDA UYURKEN BULUNDU

AİLE HEMEN POLİSE KOŞTU

Akşam saatlerinde koyunlar eve gelirken, küçük kızın dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi hemen polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Bunun üzerine polis, ve jandarma ekipleri, kız çocuğunun koyunları otlatmaya götürdüğü bölgede arama çalışması başlattı. Jandarmaya ait iz takip köpeğinin de katıldığı arama-kurtarma çalışmasına vatandaşlar da destek verdi.

AĞILIN AVLUSUNDA UYURKEN BULUNDU

İz takip köpeğinin kız çocuğunun evine kadar gelmesi üzeri evinin etrafında arama çalışmalarına devam edildi. Küçük kız çocuğu, evinin 50 metre ilerisindeki bir ağılın avlusunda uyurken bulundu.

SARILIP AĞLADI

Kız çocuğunun bulunması ise başta ailesi olmak üzere arama çalışmalarına katılanları sevince boğdu. Kurtarma ekiplerini ve ailesini karşısında gören kız çocuğu, yaşadığı şokun etkisiyle annesi ve halasına sarılarak ağladı. Kız çocuğu daha sonra sakinleşmesi için evlerine götürüldü.

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