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Konya'da, Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakan  esrarengiz Amerikalı'yı konuşuyor! Susma hakkını kullandı

'da, ABD uyruklu 'ın (60), izinsiz olarak 'ne bıraktığı balıkların, Japon balığı olduğu ortaya çıktı. 10 bin lira idari para cezası uygulanarak gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden, kararıyla serbest bırakılan Juall'ın kaldığı otelden bu sabah ayrıldığı öğrenildi. Amerikalı'nın balıkları bırakma nedeni, susma hakkını kullanarak ifade vermemesi nedeniyle sırrını koruyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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KONYA'DAKİ ESRARENGİZ ABD'Lİ! BÜYÜK ŞÜPHE UYANDIRDI

'da, bir otelde kalan ABD vatandaşı , 27 Nisan Pazartesi günü bir taksiyle 'ne giderken, sürücüden yol üzerinde bulunan kenarında durmasını istedi. Sürücü, taksiyi baraj kenarında durdurdu. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon içerisindeki kırmızı renkteki balıkları, baraj sularına bıraktı. Taksi sürücüsü de sosyal medyadan, Juall'ın balıkları baraj suyuna bırakmasını canlı olarak yayınladı.

Konya'da, Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakan  esrarengiz Amerikalı'yı konuşuyor! Susma hakkını kullandı KONYA'DA, ALTINAPA BARAJ GÖLÜ'NE BALIK BIRAKAN  ESRARENGİZ AMERİKALI'YI KONUŞUYOR! SUSMA HAKKINI KULLANDI

ŞÜPHE UYANDIRDI

Görüntüleri izleyen taksicinin bir arkadaşı, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine görüntüyü inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde Amerikalı'nın kaldığı otele gitti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Chesterr Juall'a izinsiz balık bıraktığı için 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Yapılan araştırmayla, balıkların Japon balığı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Juall, sevk edildiği adliyede mahkemece, getirilerek serbest bırakıldı. Juall'in bu sabah kaldığı otelden ayrıldığı ortaya çıktı.

"CİNSEL İSTİSMAR" SUÇU

Juall'in, 2015 yılında 'da kaldığı otelde, kadın görevliye 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan yargılanıp, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 14 Temmuz 2016 günü, 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak tahliye edildiği öğrenildi. O tarihte kaldığı otel odasında, çok sayıda bilgisayar ve bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğu bildirildi.

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