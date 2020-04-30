30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı! Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü yarım saatte kurtarıldı

Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı! Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü yarım saatte kurtarıldı

’nin Körfez ilçesi Otoyolu’nda tekeri fırlayan kargo kamyonu ile bir kargo firmasına ait kamyon çarpıştı. Feci kazada kullanılmaz hale gelen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. TEM yolu  istikameti trafiğe kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından 1 saat sonra trafiğe açıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
ABONE OL
TEM'DE FECİ KAZA! HURDAYA DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun güney şeridinde Hayri Yorulmaz idaresindeki 18 AY 036 plakalı kargo kamyonunun seyir halindeyken sağ ön lastiği yerinden çıktı.

Son dakika: Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı! Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü yarım saatte kurtarıldı | Video SON DAKİKA: KOCAELİ'DE İKİ KARGO KAMYONU ÇARPIŞTI! HURDAYA DÖNEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARIM SAATTE KURTARILDI | VİDEO

PARK ETMEK İSTEDİ

Sürücüsünün yolun sağ tarafına park etmek istediği kamyon bu sırada aynı yönde seyir halindeki Ali İhsan Narcı idaresindeki 63 FF 246 plakalı kargo kamyonuyla çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Yükleri yola savrulan kamyonların sürücülerinden Narcı, araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARIM SAATTE KURTARILDI

Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

nedeniyle otoyolun istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Araçlar ve yola savrulan kargoların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA