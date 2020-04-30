Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı! Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü yarım saatte kurtarıldı
Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda tekeri fırlayan kargo kamyonu ile bir kargo firmasına ait kamyon çarpıştı. Feci kazada kullanılmaz hale gelen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. TEM yolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından 1 saat sonra trafiğe açıldı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun güney şeridinde Hayri Yorulmaz idaresindeki 18 AY 036 plakalı kargo kamyonunun seyir halindeyken sağ ön lastiği yerinden çıktı.
PARK ETMEK İSTEDİ
Sürücüsünün yolun sağ tarafına park etmek istediği kamyon bu sırada aynı yönde seyir halindeki Ali İhsan Narcı idaresindeki 63 FF 246 plakalı kargo kamyonuyla çarpıştı.
ARAÇTA SIKIŞTI
Yükleri yola savrulan kamyonların sürücülerinden Narcı, araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARIM SAATTE KURTARILDI
Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Araçlar ve yola savrulan kargoların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.
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