Samsun'da 'küfür' bir aileyi yok etti! Anne hayatını kaybetti baba ağır yaralı
'Küfür' bir aileyi yok etti! Anne hayatını kaybetti baba ağır yaralı... Samsun'da Sultan K., oğullarının kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü Huriye-Sabri Karadeniz çiftine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda, 3 çocuk annesi Huriye Karadeniz hayatını kaybetti, eşi Sabri Karadeniz (48) ise ağır yaralandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Huriye -Sabri Karadeniz çiftinin oğlu, Sultan K.'ye (66) küfür etti. Sultan K. de pompalı tüfeğini alıp, akrabası olan ailenin evine gitti. Sultan K., kapıyı açan Sabri Karadeniz'e, "Oğlunuzu buraya getirin, bana küfür etti" dedi. Çıkan tartışmada, Sultan K., Sabri-Huriye Karadeniz çiftine ateş açtı.
Çift, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Huriye Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise Eğitim Araştıma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Pompalı tüfeği olayın yaşandığı binanın arkasına atıp kaçan Sultan K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yakalandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda sorguya alındı. Soruşturma sürüyor.
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