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İstanbul’da polise yapılan silahlı saldırı ve çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında sokağa çıkma yasağının olduğu anlarda ’nda 2 polisin saldırgan tarafından tabanca ile ateş açılması ve darp edilmesi sonucu yaralandığı olayla ilgili çatışma anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Silah seslerini duyarak saniyeler içerisinde olay yerine gelen ekiplerinin saldırgana karşı ateş açması sonucu yaralı polislerin şehit edilmekten son anda kurtuldukları ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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İŞTE İSTANBUL'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ!

Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, "tehdit", "hakaret" ve "yaralama" gibi çeşitli suçlardan emniyette kaydı bulunan Ali Marangoz (31), iki polis ile kavga etmişti. Kavga esnasında polisin yere düşen tabancasını alan saldırgan Marangoz, bir polisi ateş açarak diğerini de darp ederek yaralamıştı. Olayın ardından ihbar üzerinde çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği istasyonda, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Büyük paniği yaşandığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

İstanbul’da polise yapılan silahlı saldırı ve çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı İSTANBUL’DA POLİSE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI VE ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MESLEKTAŞLARININ KARŞI ATEŞİ SONUCU ŞEHİT OLMAKTAN KURTULDULAR

Olayla alakalı yapılan inceleme sonucunda polis, çok sayıda kovana ve silahlara incelenmek üzere el koydu. Yapılan inceleme de saldırganın polisin iki silahını da ele geçirdiği toplamda 3 şarjör değiştirerek yaklaşık olarak 45 mermi sıktığı belirlendi. Yaşanan olayla ilgili çalışmalar sürerken, saldırıya ilişkin ise yeni detaylar ortaya çıktı.

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Olay akşamında bulvar üzerinde devriye gezen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin saldırganın açtığı ateş seslerini duyarak hızlı bir şekilde olay yerine geldiği öğrenildi. İstasyondaki saldırıdan yara almadan kurtulan diğer bir polisi ekip aracına alan karakol ekiplerinin vakit kaybetmeden karşı ateş açtığı ve saldırganın da ekiplere karşılık verdiği anlar güvenlik ile cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan karakol ekiplerinin karşı ateş açması sonucu istasyonda yerde yaralı olarak yatan polislerin ise şehit edilmekten son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, karakol ekipleri istasyondan yara almadan kurtulan polisi aracına alıyor. Ardından istasyonun karşısına gelen ekipler hızlı bir şekilde araçtan inerek ateş açmaya başlıyor ve karşılıklı çatışma yaşanıyor. Cep telefonu görüntülerinde ise, polis ekiplerinin saldırgana defalarca karşılık verdiği görülüyor. Saldırganın açtığı ateş sonucu çıkan bir merminin ise iş yerine isabet ettiği duyuluyor. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından ekiplerin koşarak istasyona gittiği görülüyor.

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