Erzurum’a cenaze için gelenler 43 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Erzurum Valisi Okay Memiş, "İstanbul, Diyarbakır ve Muş'tan, Erzurum’da bir cenazeye katılmak üzere gelen vatandaşlarımız tam 43 kişiye birden virüsü bulaştırdı. Tedbirlerden bunalan sıkılan insanlarımız var ama tedbirler önemli ve tedbirlere uymalıyız." dedi.
Valilik Toplantı Salonu'ndaki Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memiş, Erzurum'da pandemi sürecinin çok iyi geçtiğini aktardı.
Memiş, alınan tedbirlere rağmen Tekman ilçesine cenaze için şehir dışından gelenlerin koronavirüs temaslı olması nedeniyle buradaki 43 kişiye virüs bulaştırdığını söyledi.
"43 VATANDAŞIMIZDA BİRDEN ARTIŞ OLDU"
Yapılan testlerde 43 kişinin test sonuçlarını pozitif çıkmasının ardından, ilçedeki Karlıca ve Gökoğlan Mahallelerinin karantinaya alındığını belirten Memiş, şöyle konuştu:
"İstanbul, Diyarbakır ve Muş'tan, Erzurum'da bir cenazeye katılmak üzere gelen vatandaşlarımız tam 43 kişiye birden virüsü bulaştırdı. Tedbirlerden bunalan sıkılan insanlarımız var ama tedbirler önemli ve tedbirlere uymalıyız. Kaçak evrak düzenleyenler de oldu onları da tespit ettik bu süreçte. Şimdi böylesine tedbirler alırken bir de 43 vatandaşımızda birden artış oldu. Şimdi diğer ilçelere baktığımızda karantinaya alınan köylerimiz var ve bu tedbirler çok önemli, vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet etmeleri gerekiyor."
"KENT MERKEZİNDE SALGINI KONTROL ALTINA ALDIK"
Vali Memiş, şunları kaydetti:
"Günde yaklaşık 200 ile 300 test yapıyoruz ve bu testlerde şehir merkezinde 1 veya 2 bazen de hiç vakaya rastlanmıyor. Salgını il merkezinde tamamıyla kontrol altına almış olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat bu süreçte rastlanan 43 yeni vaka rehavete kapıldığımız için ortaya çıkmadı. Bu sonuç cenaze için şehir dışından gelenler vasıtasıyla ortaya çıktı. Biz gerekli tedbiri de alıyoruz. Şu ana kadar ilimizde 7 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bu vatandaşlarımızda aynı zamanda yüksek tansiyon börek yetmezliği gibi rahatsızlıklar vardı. 9 vatandaşımız yoğun bakımda, 4 hasta entübe durumunda. 163 hastayı taburcu ettik. Hekimlerimiz evlerine gitmiyor ve canla başla çalışıyor."
Memiş, ayrıca kent merkezinde ekonomik yönden vatandaşlara katkı sağlandığını, FAZ1, FAZ2 ve FAZ3 gibi desteklerle 60 bin kişiye 60 milyon lira ödeme yapmayı planladıklarını kaydetti.
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