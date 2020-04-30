İstanbul’da ‘Martı’ sürücüsünü ezen şoföre ilk duruşmada tahliye!
İstanbul’da ‘Martı’ adıyla hizmete sunulan Elektrikli Scooter’ın karıştığı ilk ölümlü kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Okan Yıldız’ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan araç şoförü hakkında dava açıldı. Altı yıla kadar hapsi istenen şoför, ilk duruşmada tahliye edildi.
Son dönemde kentte yaygınlaşan ve kullanıcıların kiralama yoluyla kullanabildiği Elektrikli Scooter'a (Martı) binen 17 yaşındaki Okan Yıldız'a, 25 Şubat günü Beşiktaş istikametinden, Sarıyer istikametine doğru seyir halindeyken Sanayi üst geçitte 34 AJ 7387 plakalı lüks otomobil çarpmıştı.
Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gencin ölümüne neden olan şoför Yunus Yiğit E., kaza ardından gözaltına alınmış, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 27 yaşında yaşındaki genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'ANİDEN ÖNÜME ÇIKTI'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İfadesine başvurulan şoför, 'Sol şeritte seyir halindeyken, ışıkları olmayan, herhangi bir reflektör olmayan martı tabir edilen iki tekerlekli scooter kullanan şahıs, aniden sağ taraftan gelerek önümden geçti. Tam bu esnada şahsa çarpmamak için aracının direksiyonunu sola kırdım. Hemen aracımdan indim ve ambulans çağırdım. Kazanın meydana gelmesinde benim kusurum yoktur, gecenin karanlık olması ve aniden önüme çıkmasından dolayı olay meydana gelmiştir' dedi.
ÖLEN ASIL KUSURLU
Bilirkişi raporunda ise, Yıldız'ın kullandığı aracın azami hızında olması gerektiği, yolun sağ şeridinden gitmesi gerekirken nedeni anlaşılamayan bir şekilde şerit değiştirerek yolun sol şeridinde gitmeye başladığı ve bu kazanın meydana asli kusurlu olduğu anlatıldı. Yunus E.'nin ise, yönetimindeki araç ile hareket yön ve istikametini asgari şekilde kontrol etmediği, kavşak- yol ayrımı noktasında kullanmakta olduğu aracın hızını yol ve trafiğin gerektirdiği şartlara uyarlamadığı, etkili fren tedbirine geç başvurduğu, muhtemel kazayı önlemeye yönelik olarak yön/doğrultu değiştirme manevrası yapamadığı için tali kusurlu olduğu kaydedildi.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda Yunus Yiğit E. hakkında, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan iddianame düzenledi. İki yıldan altı yıla kadar hapsi istenen şoför, geçtiğimiz gün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tahliye edildi. (Sabah / Dilek YAMAN)
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