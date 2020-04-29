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Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir tankerde makine arızası

'ndan geçen bir akaryakıt tankerinde meydana geldi. , "Kurtarma-6"ve "Türkeli" römorkörleri tarafından yedeklenerek liman bölgesine çekilmesinin ardından demirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ALARMA GEÇİREN KAZA!

'dan 'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki "Loutro" isimli tankerin makineleri boğazı geçtiği sırada arızalandı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir tankerde makine arızası ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇEN BİR TANKERDE MAKİNE ARIZASI

"DİKKATLİ OLUN" UYARISI

kaptanı durumu, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

RÖMORKÖRLER GÖNDERİLDİ

Ayrıca, Loutro'nun bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve "Türkeli" römorkörleri gönderildi.

KENDİ İMKANLARIYLA…

Yardım talebinde bulunmayan gemi kaptanının arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştığı öğrenildi.

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