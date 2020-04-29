Son dakika: Alkol alırken yakalanan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta, birlikte alkol alırken yakalanan 3 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 1176 lira ceza kesildi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde, bina arkasında alkol alındığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler; Necati Ç., Dursun Ç. ve Fatih D.'nin birlikte alkol aldıklarını tespit etti. Bu kişilere 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 392'şer liradan toplam 1176 liralık para cezası kesildi. Necati Ç., ceza yazıldıktan sonra polislere dönerek, "Hepinizden özür diliyorum" dedi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere ise tepki gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bağdat Caddesi'nde inanılmaz görüntü!
- Kül yağmuru kamerada
- Bakan Çavuşoğlu 'Somali' toplantısına katıldı
- Eminönü ve Karaköy'deki yoğunluk havadan görüntülendi
- Dev tahliye operasyonu! Böyle getirildiler
- ABD'li polis çocuğa dehşeti yaşattı!
- Canan Kaftancıoğlu savcıları hedef aldı!
- "Başbakan hastalanınca halkın bir kısmı sevindi"
- 3 saatlik zorlu mücadele!
- Bakanlık duyurdu! Yok edildiler
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?
- 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi
- 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
- 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?