29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Alkol alırken yakalanan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Son dakika: Alkol alırken yakalanan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Son dakika haberine göre 'ta, birlikte alkol alırken yakalanan 3 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 1176 lira ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
ALKOL ALIRKEN YAKALANAN 3 KİŞİYE 'SOSYAL MESAFE' CEZASI

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde, bina arkasında alkol alındığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler; Necati Ç., Dursun Ç. ve Fatih D.'nin birlikte alkol aldıklarını tespit etti. Bu kişilere 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 392'şer liradan toplam 1176 liralık para cezası kesildi. Necati Ç., ceza yazıldıktan sonra polislere dönerek, "Hepinizden özür diliyorum" dedi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere ise tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA