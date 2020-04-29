29 Nisan 2020, Çarşamba
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Rusya’dan getirilen 333 Türk, Ordu'da gözlem altına alındı

’da bulunan 333 Türk vatandaşı, önlemleri kapsamında tahliye edilerek, 14 gün gözlem altında tutulacakları ’daki yurtlara yerleştirildi. isimli vatandaş, "Bizi 10 gün içerisinde tahliye ettiler. Allah’ım devletimizden razı olsun" diye konuştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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DEV TAHLİYE OPERASYONU! BÖYLE GETİRİLDİLER

salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri sürüyor. Bu kapsamda 333 Türk vatandaşı, 'nın kentinden Türk Hava Yolları'na () ait uçakla bugün - Havalimanı'na getirildi.

YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından havalimanında bekletilen otobüsler ile yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurt dışından getirilen bazı yolcular ise Giresun ve 'daki çeşitli yurtlara gönderildi. Yurt dışından getirilen vatandaşların, yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

GURBETÇİLERDEN TEŞEKKÜR

Yurt dışından getirilen vatandaşlardan Hakiye Ocak, ''Yolculuğumuz çok iyi geçti. 15 günlüğüne Moskova'ya gitmiştim. Koronavirüs salgını çıkınca da orada kalmak zorunda kaldım. Devletimizden Allah razı olsun'' dedi.

10 GÜN İÇERİSİNDE TAKLİYE ETTİ

ise, ''Moskova'da firmamız karantinaya girdi. Karantinaya girdiğinde yanımızda çalışan Özbekistanlı işçilerin virüse yakalandığını öğrendik ve Moskova Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunduk. Onlar da bizi 10 gün içerisinde tahliye etti. Allah'ım devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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