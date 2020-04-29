Rusya’dan getirilen 333 Türk, Ordu'da gözlem altına alındı
Rusya’da bulunan 333 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edilerek, 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu’daki yurtlara yerleştirildi. Hasan Kabak isimli vatandaş, "Bizi 10 gün içerisinde tahliye ettiler. Allah’ım devletimizden razı olsun" diye konuştu.
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri sürüyor. Bu kapsamda 333 Türk vatandaşı, Rusya'nın Moskova kentinden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.
YURDA YERLEŞTİRİLDİLER
Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından havalimanında bekletilen otobüsler ile Ordu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurt dışından getirilen bazı yolcular ise Giresun ve Trabzon'daki çeşitli yurtlara gönderildi. Yurt dışından getirilen vatandaşların, yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
GURBETÇİLERDEN TEŞEKKÜR
Yurt dışından getirilen vatandaşlardan Hakiye Ocak, ''Yolculuğumuz çok iyi geçti. 15 günlüğüne Moskova'ya gitmiştim. Koronavirüs salgını çıkınca da orada kalmak zorunda kaldım. Devletimizden Allah razı olsun'' dedi.
10 GÜN İÇERİSİNDE TAKLİYE ETTİ
Hasan Kabak ise, ''Moskova'da firmamız karantinaya girdi. Karantinaya girdiğinde yanımızda çalışan Özbekistanlı işçilerin virüse yakalandığını öğrendik ve Moskova Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunduk. Onlar da bizi 10 gün içerisinde tahliye etti. Allah'ım devletimizden razı olsun" diye konuştu.
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