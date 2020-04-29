Sokağa çıkma yasağını çatıya çıkıp deldi, polis drone ile çatıda yakaladı!
İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında polisi buldu. Polis tarafından drone ile uyarılan şahsın şaşkın halleri kameraya yansıdı.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ilginç bir görüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında polis droneunu buldu. Drone tarafından uyarılan şahıs hemen aşağıya indi.
İLGİNÇ SAHNELER
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, drone ile yaptıkları sokak denetimlerinde ilginç sahnelerle karşılaşıyor. 26 Nisan Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kişi canını hiçe sayarak çatıya çıktı.
ŞAŞKINLIK YAŞASI
Burada hava alıp etrafa bakan şahıs bir anda karşısında, polis droneunu gördü. İlk başta vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Drone ile uyarılan şahıs çatıdan inmek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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