29 Nisan 2020, Çarşamba
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Sokağa çıkma yasağını çatıya çıkıp deldi, polis drone ile çatıda yakaladı!

’da geçtiğimiz hafta sonu uygulanmıştı. Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında polisi buldu. tarafından ile uyarılan şahsın şaşkın halleri kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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ÇATIDA BÖYLE YAKALANDI!

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ilginç bir görüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında droneunu buldu. tarafından uyarılan şahıs hemen aşağıya indi.

Sokağa çıkma yasağını çatıya çıkıp deldi, polis drone ile çatıda yakaladı SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI ÇATIYA ÇIKIP DELDİ, POLİS DRONE İLE ÇATIDA YAKALADI

İLGİNÇ SAHNELER

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, drone ile yaptıkları sokak denetimlerinde ilginç sahnelerle karşılaşıyor. 26 Nisan Pazar günü sırasında bir kişi canını hiçe sayarak çatıya çıktı.

ŞAŞKINLIK YAŞASI

Burada hava alıp etrafa bakan şahıs bir anda karşısında, polis droneunu gördü. İlk başta vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Drone ile uyarılan şahıs çatıdan inmek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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