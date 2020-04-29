Mardin’de kadınlar, kumar oynayan eşlerini ihbar etti
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 8 kişi, eşlerinin polise yaptığı ihbar sonucu suçüstü yakalandı. 8 kişiye 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.
Kızıltepe ilçesinde bir grup kadın, kumar oynamaktan vazgeçmeyen eşlerini polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adresteki kahvehaneye operasyon düzenledi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı tutulması gereken kahvehanede polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Kahvehane sahibi A.D hakkında işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin 225'er lira olmak üzere 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.
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