29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de kadınlar, kumar oynayan eşlerini ihbar etti

Mardin’de kadınlar, kumar oynayan eşlerini ihbar etti

’in ilçesinde kahvehanede oynayan 8 kişi, eşlerinin polise yaptığı ihbar sonucu suçüstü yakalandı. 8 kişiye 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
SUÇÜSTÜ BASILDILAR! İHBAR EDENLERİ DUYUNCA ŞOK OLDULAR

ilçesinde bir grup , oynamaktan vazgeçmeyen eşlerini polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adresteki kahvehaneye operasyon düzenledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

tedbirleri nedeniyle kapalı tutulması gereken kahvehanede polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kahvehane sahibi A.D hakkında işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin 225'er lira olmak üzere 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA