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İstanbul evde kalmıyor! Ulaşımda dikkat çeken artış

'da toplu ulaşımı kullananların sayısında bir hafta içinde yüzde 8,15’lik bir oldu. Özel araç yoğunluğunda ise yüzde 42’lik bir artış gözlemlendi. A Haber trafik yoğunluğunu görüntüledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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İSTANBUL EVDE KALMIYOR! DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından "Evde kal" çağrısı devam ederken sokaklarda ve trafiğe bakıldığında sıcak havanın etkisiyle bir yoğunluk yaşandığı görünüyor. Anlık olarak 'un bir çok noktasında ciddi bir trafiğin olduğu gözleniyor.

İstanbul evde kalmıyor! Ulaşımda dikkat çeken artış İSTANBUL EVDE KALMIYOR! ULAŞIMDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

EKRANLARA YANSIDI

A Haber'de sokağa çıkarak bu trafik yoğunluğunu sizler için görüntüledi. Köprüsü noktasında D-100 karayolu üzerinde kilometrelerce kuyruk oluştuğu ekranlara yansıdı.

CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI

Göztepe Köprüsü üzerinden görüntülenen araç kuyruğu Küçükyalı'ya kadar uzanıyor. İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 8.15'lik bir yaşanırken özel araç yoğunluğunda yüzde 42'lik bir kayıtlara geçti.

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