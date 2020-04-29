İstanbul evde kalmıyor! Ulaşımda dikkat çeken artış
İstanbul'da toplu ulaşımı kullananların sayısında bir hafta içinde yüzde 8,15’lik bir artış oldu. Özel araç yoğunluğunda ise yüzde 42’lik bir artış gözlemlendi. A Haber trafik yoğunluğunu görüntüledi.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından "Evde kal" çağrısı devam ederken sokaklarda ve trafiğe bakıldığında sıcak havanın etkisiyle bir yoğunluk yaşandığı görünüyor. Anlık olarak İstanbul'un bir çok noktasında ciddi bir trafiğin olduğu gözleniyor.
EKRANLARA YANSIDI
A Haber'de sokağa çıkarak bu trafik yoğunluğunu sizler için görüntüledi. Göztepe Köprüsü noktasında D-100 karayolu üzerinde kilometrelerce kuyruk oluştuğu ekranlara yansıdı.
CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI
Göztepe Köprüsü üzerinden görüntülenen araç kuyruğu Küçükyalı'ya kadar uzanıyor. İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 8.15'lik bir artış yaşanırken özel araç yoğunluğunda yüzde 42'lik bir yükselme kayıtlara geçti.
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