İstanbul’da pazarda koronavirüs tehdidi hiçe sayıldı! Doluluk “iğne atsan yere düşmez” dedirtti

Yeni tip korona virüs dolayı ile yarından itibaren 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Esenyurt'ta kurulan pazardaki insan yoğunluğu göz korkuttu. Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü. Pazar tezgahları yoğunluk sebebiyle kısa sürede boşalırken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı.

SIK SIK UYARI YAPILDI

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri de sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazara giren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından pazardan çıkartıldı.

SULTANBEYLİ BANKA ÖNLERİ...

Sultanbeyli'de ise banka önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Coronavirüs önlemleri kapsamında kuyrukta bekleyen vatandaşları ekipler zaman zaman uyardı. Uyarılara rağmen vatandaşlar sık sık sosyal mesafe kuralını ihlal etti.