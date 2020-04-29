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İstanbul’da pazarda koronavirüs tehdidi hiçe sayıldı! Doluluk “iğne atsan yere düşmez” dedirtti

ilçesinde kurulan semt pazarındaki insan yoğunluğu ağızları açık bıraktı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarda 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altındaki gençler ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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Yeni tip virüs dolayı ile yarından itibaren 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

'ta kurulan pazardaki insan yoğunluğu göz korkuttu. Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü. tezgahları yoğunluk sebebiyle kısa sürede boşalırken, vatandaşlar kuralına uymadı.

SIK SIK UYARI YAPILDI

Esenyurt Belediyesi Müdürlüğü ekipleri ve ekipleri de sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazara giren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından pazardan çıkartıldı.

SULTANBEYLİ BANKA ÖNLERİ...

Sultanbeyli'de ise banka önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. önlemleri kapsamında kuyrukta bekleyen vatandaşları ekipler zaman zaman uyardı. Uyarılara rağmen vatandaşlar sık sık sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

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