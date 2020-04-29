Manisa'da koronavirüs denetimlerinde 16 kişiye ceza kesildi
Manisa'da koronavirüs denetimleri devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında market, pazar yeri, toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde, çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilen 16 kişiye 20 bin 454 lira para cezası verildi.
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında market, pazar yeri, toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde, çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilen 16 kişiye 20 bin 454 lira para cezası verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının genelgeleriyle Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin il genelinde uygulanmasını denetleyen kolluk kuvvetleri, bugün 657 marketi, 90 semt pazarını, 464 toplu taşıma aracını ve ev karantinası kararı verilen vatandaşları kontrol etti.
Yapılan denetimlerde, tedbir ve yasaklara uymadığı tespit edilen 9 pazarcıya, 4 sürücüye 11 bin 4 lira, 14 günlük ev karantinası tedbirine uymayan 3 kişiye de 9 bin 450 lira olmak üzere toplam 20 bin 454 lira ceza uygulandı.
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