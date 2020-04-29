Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı | 29 Nisan 2020 hava durumu
29 Nisan 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 29 Nisan 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Pazrçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman ve Niğde çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Ardahan ve Şırnak hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
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