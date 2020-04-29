Fransa'da "beyin ölümü gerçekleşti" denilmişti! Türk hekimlerine emanet edildi
Fransa'nın Lyon kentinde kalbi durunca kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen ve Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Konya'ya getirilen 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç, tedavi sürecinde tepkiler vermeye başladı. Kardeşinin Fransa'da ölüme terk edilmek istendiğini söyleyen İlyas Kılınç, ''Gözünü açıp, ayağından ufak tepkiler verdiğini öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Umut verici bir durum. Çünkü Fransa'da beyin ölümü gerçekleşti diye, fişini çekmek istemişler'' dedi.
Lyon kentinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Kılınç, 30 Mart günü kendisine ait iş yerinde çalıştığı sırada kalbi durunca kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınıp, yaşam destek ünitesine bağlandı. Fransız doktorların beyin ölümünün gerçekleştiği ileri sürerek imza istediği aile, Türk konsolosluğuyla irtibata geçti. Konsolosluk yetkilileri ise Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini öğrendi. Bunun üzerine Kılınç, Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla 16 Nisan günü Konya'ya getirilerek tedaviye alındı.
Konya Numune Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Zekeriya Kılınç'ın, ağabeyi İlyas Kılınç, kardeşinin tepkiler vermeye başladığını belirtti. Kılınç, şunları söyledi:
''Kardeşim 30 Mart gecesi kendi iş yerinde çalışırken kalbi duruyor, sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Ancak normal bir odaya alınmış, solunum cihazıyla birlikte. Sonra Türk konsolosluğumuz olayı duyduktan sonra, uçak ambulans istenip Türkiye'ye getirildi. Yaklaşık 1, 5 haftadır kardeşim Türkiye'de. Pazar günü güzel bir haber aldık, gözlerini açtığına dair. Gözünü açıp, ayağından ufak tepkiler verdiğini öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Tabii doktorlar raporu bekliyor, ona göre somut dönüş yapacaklar. Fransa beyin ölümünün gerçekleştiğini ve fişini çekeceklerini söylemişlerdi. Günde 3-4 hastanın beyin ölümü gerçekleşip fişini çektikleri için normal bir durum olduğunu söylemişlerdi. Biz bunu kabul etmedik.''
'GERÇEKTEN ACINACAK DURUMDALAR'
İsveç'ten koronovirüs tedavisi için getirilen Emrullah Gülüşken'i hatırlatan Kılınç, ''Avrupa'nın durumu çok kötü. İsveç'ten de koronavirüs hastası bir vatandaşımız Türkiye'ye getirildi. Onu da çocuklarının yanına bırakmışlardı. Avrupa'da doğup, büyüdüm, neden Avrupa'da böyle bir şey oluyor anlam veremiyorum. Gerçekten acınacak durumdalar. Türkiye'de ise ambulans uçakla hastalarımız ülkemize getiriliyor. Kardeşimi görmek için yanına giren kişilere bile ayrı ayrı koruyucu kıyafet vermemişler. Birisi giyip, birisi çıkartmış ve o şekilde kardeşimi görme şansları olmuş. O nedenle Avrupa'da yaşan Türklere de sağlık sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyorum'' diye konuştu.
Kardeşinin 3,5 yaşındaki ikizleri ile 1, 5 yaşında olmak üzere 3 çocuğunun olduğunu hatırlatan Kılınç, ''Eşi ve çocukları Fransa'da, onları da Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Kardeşimin son durumunu öğrenince sevindi ve mutlu oldu'' dedi.
Kılınç, kardeşinin iyileşme sürecinin hemen gerçekleşmeyeceğini ve zaman alacağını belirterek, tepkiler vermesinin bile umut olduğunu sözlerine ekledi.
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