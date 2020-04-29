KKTC’de 11 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor!
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde 11 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor. Ülke genelinde toplamda 108 pozitif vaka bulunuyordu ve bunların 99’u taburcu edildi. 4 kişi de koronavürüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavisi süren hastası sayısı 5 olarak açıklandı.
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde koronavirüse karşı yürütülen mücadele devam ederken güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde 11 gündür pozitif vakaya rastlanmıyor.
TEDAVİSİ SÜREN 5 KİŞİ KALDI!
Ülkede toplamda 108 pozitif vaka bulunuyordu ve bunların 99'u taburcu edildi. Ülke genelinde ise 4 kişi ölümcül virüs nedeniyle hayata veda etti. Tedavisi süren hastası sayısı 5 olarak açıklandı.
SIKI TEDBİRLER DEVAM EDİYOR!
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada bu hastaların genel durumlarının altı çizildi ve yoğun bakımda tedavi gören hasta olmadığı belirtildi. Rakamların güzel olması sevindirirken tedbirler sert şekilde uygulanmaya devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Hurmadaki zehre dikkat!
- Güney Kore'de felaket! 25 işçi öldü...
- Yaşlı adamın feci sonu!
- İstanbul evde kalmıyor! Dikkat çeken rakamlar
- Polis böyle çıkardı! Ceset bulundu
- Skandal parti! İfadeler ortaya çıktı
- Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu
- Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sırları ortaya çıktı!
- Ankara'da drift yapan iki sürücü kameraya yakalandı
- Fransa'da "beyin ölümü gerçekleşti" denilmişti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi
- 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
- 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?
- 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
- Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?
- Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?
- Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?