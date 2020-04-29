KKTC’de 11 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor!

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde koronavirüse karşı yürütülen mücadele devam ederken güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde 11 gündür pozitif vakaya rastlanmıyor.

TEDAVİSİ SÜREN 5 KİŞİ KALDI!

Ülkede toplamda 108 pozitif vaka bulunuyordu ve bunların 99'u taburcu edildi. Ülke genelinde ise 4 kişi ölümcül virüs nedeniyle hayata veda etti. Tedavisi süren hastası sayısı 5 olarak açıklandı.

SIKI TEDBİRLER DEVAM EDİYOR!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada bu hastaların genel durumlarının altı çizildi ve yoğun bakımda tedavi gören hasta olmadığı belirtildi. Rakamların güzel olması sevindirirken tedbirler sert şekilde uygulanmaya devam ediyor.