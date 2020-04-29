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KKTC’de 11 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor!

’nde 11 gündür vakasına rastlanmıyor. Ülke genelinde toplamda 108 pozitif bulunuyordu ve bunların 99’u edildi. 4 kişi de koronavürüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavisi süren hastası sayısı 5 olarak açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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'nde koronavirüse karşı yürütülen mücadele devam ederken güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde 11 gündür pozitif vakaya rastlanmıyor.

KKTC’de 11 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor KKTC’DE 11 GÜNDÜR KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANMIYOR

TEDAVİSİ SÜREN 5 KİŞİ KALDI!

Ülkede toplamda 108 pozitif bulunuyordu ve bunların 99'u edildi. Ülke genelinde ise 4 kişi ölümcül virüs nedeniyle hayata veda etti. Tedavisi süren hastası sayısı 5 olarak açıklandı.

SIKI TEDBİRLER DEVAM EDİYOR!

yapılan açıklamada bu hastaların genel durumlarının altı çizildi ve yoğun bakımda tedavi gören hasta olmadığı belirtildi. Rakamların güzel olması sevindirirken tedbirler sert şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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