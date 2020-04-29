- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
KKTC’de 11 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde 11 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor. Ülke genelinde toplamda 108 pozitif vaka bulunuyordu ve bunların 99’u taburcu edildi. 4 kişi de koronavürüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavisi süren hastası sayısı 5 olarak açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.