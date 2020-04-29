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KKTC’de 11 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor

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29.04.2020
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde 11 gündür koronavirüs vakasına rastlanmıyor. Ülke genelinde toplamda 108 pozitif vaka bulunuyordu ve bunların 99’u taburcu edildi. 4 kişi de koronavürüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavisi süren hastası sayısı 5 olarak açıklandı.

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