İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşı anlattı: Başbakan hastalanınca halkın bir kısmı sevindi

ISRARLA SOKAĞA ÇIKAN HALK, POLİSE HAKARET EDİYOR

Her gün bine yakın kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği ülkede, halkın hala sokağa çıkmakta ısrarcı olduğunu belirten Bakır, parkları dolduran kalabalığın, kendilerini uyaran polis ve park bekçileriyle dalga geçtiklerini ve hakaret ettiklerini anlattı.

TÜRKİYE'NİN ÖRNEK BİR DURUŞ SERGİLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Türkiye'nin, henüz ilk vakada aldığı önlemlerin, salgının yayılmasını önlemek adına çok mühim olduğunu belirten Bakır, Türkiye'nin bu süreçte örnek bir duruş sergilediğini ve bundan gurur duyduğunu belirtti.

Bakır ayrıca, hastanelerde solunum cihazı sıkıntısı yaşandığını ve sağlık görevlilerinin, bu nedenle hastalar arasında seçim yapmak zorunda kaldığını söyleyerek, ''Yaşananlar, gerçekten çok korkunç'' ifadelerini kullandı.

HALK, BAŞBAKAN HASTALANINCA SEVİNDİ

İngiltere'de, hükümetin önlem almakta geciktiğini söyleyen Bakır, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasına, halkın büyük bir kısmının sevindiği anlattı.

''Marketlerde izdiham vardı, aradığımızı bulamıyorduk'' diyen Türk vatandaşı, İngiliz devletinin yürüttüğü koronavirüs sürecinin, herkes tarafından şaşkınlıkla izlendiğini de sözlerine ekledi. Başbakan Boris Johnson'ın, halkın koronavirüse bağışıklık kazanması gerektiğini söylemesi üzerine, İngiltere halkı, Johnson'ın bu sözlerine büyük tepki gösterdiğini anlatan Bakır, ölüm oranlarının gerçeği yansıtmadığını, hastane dışında ölenlerin, verilere eklenmediğini belirtti.

''RESMİ ÖLÜM ORANLARINI DAHA AZ GÖSTERMEK İÇİN İZLENEN BİR YOL OLABİLİR''

Yaşlı bakım evlerinde ölüm oranlarının oldukça yüksek olduğunu da anlatan Türk vatandaşı, koronavirüsten ölen kişilerin ölüm belgelerine 'koronavirüs' yazılmadığını, bunun, resmi ölüm oranlarını daha az göstermek için izlenen bir yöntem olabileceği ihtimalini hatırlattı.