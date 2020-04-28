Bursa’da modifiye aracına ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Bursa’da polis, otomobilinin teknik özelliklerinde değişiklik yapan 20 yaşındaki Melih Seymen'e, bin TL ceza kesti. Seymen, polis ekiplerine "Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İnegöl ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde kontrol yapan polis ekipleri 16 AAY 474 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti.
PARA CEZASI UYGULADI
Otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı belirlenen Melih Seymen'e bin lira para cezası uygulandı. 1 hafta içerisinde sürücüsünün uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobilin trafikten men edilecek.
"10 BİN TL CEZA YESEM VAZGEÇMEM, BENİM ZEVKİM BU"
Ceza işlemi uygulanan Seymen ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bursa merkezden İnegöl'e geldim. Geldiğim gibi ceza yedim. Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem, benim zevkim bu" dedi.
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