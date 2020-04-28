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Bursa’da modifiye aracına ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem

’da polis, otomobilinin teknik özelliklerinde değişiklik yapan 20 yaşındaki 'e, bin TL ceza kesti. Seymen, polis ekiplerine "Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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BÖYLE YAKALANDI! POLİSE ŞOK SÖZLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İnegöl ilçesi üzerinde kontrol yapan polis ekipleri 16 AAY 474 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, aracın amortisör sistemini kontrol etti.

PARA CEZASI UYGULADI

Otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı belirlenen 'e bin lira uygulandı. 1 hafta içerisinde sürücüsünün uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobilin trafikten men edilecek.

"10 BİN TL CEZA YESEM VAZGEÇMEM, BENİM ZEVKİM BU"

Ceza işlemi uygulanan Seymen ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, " merkezden İnegöl'e geldim. Geldiğim gibi ceza yedim. Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem, benim zevkim bu" dedi.

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