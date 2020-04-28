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Fox TV çalışanları mağdur etti!

'Savaşçı' dizisinin çalışanları, 5 aydır alacaklarını alamadığı için hem 'ye, hem de yapımcıları 'a tepki gösterdi. Fox TV'de sundukları haber programlarında her zaman haksızlıkların karşısında ve işçilerin sesi olduklarına dair salvolar yapan ve 'nın kendi ekranlarında yaşanan bu mağduriyet karşısında dili tutuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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FOX TV ÇALIŞANLARI MAĞDUR ETTİ!

Sabah gazetesi yazarı , 5 aydır alacaklarını alamadıkları için mağdur olan 'de yayınlanan 'Savaşçı' dizisinin çalışanlarının isyanlarını köşesine taşıdı.

İşte Ömer Karahan'ın "Çalışanın yanındayız diye şov yapan Portakal ve Küçükkaya neredesiniz?" başlıklı yazısı:

Yine her şeyi en iyi yaptığını iddia eden Fox TV, yine bir skandal... 'Savaşçı' dizisinin çalışanları, 5 aydır alacaklarını alamadığı için hem Fox TV'ye, hem de yapımcıları 'a tepki gösterdi. Kostüm grubundan rejiye, prodüksiyondan kameramanlara, ışıkçıdan set çalışanına kadar tüm çalışanlar, 'Savaşçı Ekibi Hakkını Arıyor' hashtag'i ile boykot başlattı.

Fox TV'de sundukları haber programlarında her zaman haksızlıkların karşısında ve işçilerin sesi olduklarına dair salvolar yapan ve 'nın kendi ekranlarında yaşanan bu mağduriyet karşısında dili tutuldu. Limon Yapım ise 'de çekildiği için özellikle kış aylarında hava şartlarının ve set ortamının zorluklarına aldırış etmeden gece gündüz çalışan ekibe, Aralık'tan beri bölüm ödemesi yapmayarak onları ve ailelerini bu zor günlerde ortada bıraktı.

Yahu beceremiyorsanız yapmayın! Bu yönde onlarca e-mail alıyorum. Televizyon ve yapımcı; izlenme ve reklamdan, dizi ihracatından, dijital platformlardan ve daha birçok alandan para kazanır da niçin emekçinin parasını vermekten kaçınır bir türlü anlamıyorum... Hadi bakalım bu yazıdan sonra da Portakal ve Küçükkaya, Fox TV'de yaşanan bu emek hırsızlığına sessiz kalacaklar mı? Merak içinde bekliyorum.

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