Fox TV çalışanları mağdur etti!
'Savaşçı' dizisinin çalışanları, 5 aydır alacaklarını alamadığı için hem Fox TV'ye, hem de yapımcıları Limon Yapım'a sosyal medyada tepki gösterdi. Fox TV'de sundukları haber programlarında her zaman haksızlıkların karşısında ve işçilerin sesi olduklarına dair salvolar yapan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın kendi ekranlarında yaşanan bu mağduriyet karşısında dili tutuldu.
Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, 5 aydır alacaklarını alamadıkları için mağdur olan Fox TV'de yayınlanan 'Savaşçı' dizisinin çalışanlarının isyanlarını köşesine taşıdı.
İşte Ömer Karahan'ın "Çalışanın yanındayız diye şov yapan Portakal ve Küçükkaya neredesiniz?" başlıklı yazısı:
Yine her şeyi en iyi yaptığını iddia eden Fox TV, yine bir skandal... 'Savaşçı' dizisinin çalışanları, 5 aydır alacaklarını alamadığı için hem Fox TV'ye, hem de yapımcıları Limon Yapım'a sosyal medyada tepki gösterdi. Kostüm grubundan rejiye, prodüksiyondan kameramanlara, ışıkçıdan set çalışanına kadar tüm çalışanlar, 'Savaşçı Ekibi Hakkını Arıyor' hashtag'i ile boykot başlattı.
Fox TV'de sundukları haber programlarında her zaman haksızlıkların karşısında ve işçilerin sesi olduklarına dair salvolar yapan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın kendi ekranlarında yaşanan bu mağduriyet karşısında dili tutuldu. Limon Yapım ise Eskişehir'de çekildiği için özellikle kış aylarında hava şartlarının ve set ortamının zorluklarına aldırış etmeden gece gündüz çalışan ekibe, Aralık'tan beri bölüm ödemesi yapmayarak onları ve ailelerini bu zor günlerde ortada bıraktı.
Yahu beceremiyorsanız yapmayın! Bu yönde onlarca e-mail alıyorum. Televizyon ve yapımcı; izlenme ve reklamdan, dizi ihracatından, dijital platformlardan ve daha birçok alandan para kazanır da niçin emekçinin parasını vermekten kaçınır bir türlü anlamıyorum... Hadi bakalım bu yazıdan sonra da Portakal ve Küçükkaya, Fox TV'de yaşanan bu emek hırsızlığına sessiz kalacaklar mı? Merak içinde bekliyorum.
Korona skandalları
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs hastalığı Covid-19 için vücuda dezenfektan enjekte edilmesi önerisinde bulununca tüm dünya şoke oldu. Trump'ın yaşattığı akıl tutulmasının bir başka versiyonuna ülkemizde ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer imza attı.
23 Nisan'da bir otobüsün üzerinde şehri gezen ve çılgınlar gibi atlayıp zıplayıp dans eden Tunç Soyer'in İzmir'in semtlerini bilmediği ortaya çıktı. CHP'li Soyer şehri turlarken yanındakilere "Burası neresi, neredeyiz?" diye soru sordu. Gerçekten vücuda dezenfektan enjekte edilmesi ne kadar talihsiz bir açıklamaysa, belediye başkanı olduğun şehrin ilçelerini bilmemek de bir o kadar büyük bir skandaldır.
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