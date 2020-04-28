Suudi Arabistan'dan gelen 168 Türk karantinaya alındı
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 168 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki Kredi Yurtlar Kurumu kampüsündeki Fatma Yıldız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 168 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki Kredi Yurtlar Kurumu kampüsündeki Fatma Yıldız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Suudi Arabistan'dan 160 yolcuyla havalanan Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 15.30'de Çardak Havalimanı'na indi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Fatma Yıldız Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Bavullarını alan vatandaşlar, sırayla yurttaki tek ve aile odalarına yerleştirildi. Girişte Türk bayrakları dağıtılan yolcuların, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri şehirlere yönlendirileceği bildirildi.
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