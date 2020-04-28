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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın, vatandaşımızın yanında olacağız

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın, vatandaşımızın yanında olacağız

Son dakika haberleri... Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı birliklerimizin ve sendikalarımızın başkanlarının katılımı ile ve (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK: VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı birliklerimizin ve sendikalarımızın başkanlarının katılımı ile ve (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı birliklerimizin ve sendikalarımızın başkanlarının katılımı ile Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik.

COVID-19 salgını sonrası ivedilikle devreye aldığımız Kalkanı adımlarımız kapsamında geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Çalışanların, iş dünyamızın, sektörlerin beklentilerini konuştuk ve yeniden 'adım adım işe dönüş' için yapmamız gerekenleri ele aldık.

Tüm talepleri aldık. Devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın, vatandaşımızın yanında olacağız. Salgının yayılmasının kontrol altına alınması, ekonomide de çalışma hayatını ve üretimi eski seyrine geri döndürmemiz için umudumuzu artırdı.

Tüm paydaşları ile krizlerden hızlı çıkma, yeni süreçlere adapte olma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomiye sahibiz. İnşallah, bu süreçten de hızlıca çıkacak, üretim gücümüzü koruyacak, yeni dönemde ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Detaylar gelecek...

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