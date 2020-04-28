Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın, vatandaşımızın yanında olacağız
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı birliklerimizin ve sendikalarımızın başkanlarının katılımı ile Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı birliklerimizin ve sendikalarımızın başkanlarının katılımı ile Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı birliklerimizin ve sendikalarımızın başkanlarının katılımı ile Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik.
COVID-19 salgını sonrası ivedilikle devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Çalışanların, iş dünyamızın, sektörlerin beklentilerini konuştuk ve yeniden 'adım adım işe dönüş' için yapmamız gerekenleri ele aldık.
Tüm talepleri aldık. Devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın, vatandaşımızın yanında olacağız. Salgının yayılmasının kontrol altına alınması, ekonomide de çalışma hayatını ve üretimi eski seyrine geri döndürmemiz için umudumuzu artırdı.
Tüm paydaşları ile krizlerden hızlı çıkma, yeni süreçlere adapte olma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomiye sahibiz. İnşallah, bu süreçten de hızlıca çıkacak, üretim gücümüzü koruyacak, yeni dönemde ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğiz.
Detaylar gelecek...
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