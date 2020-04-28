Kars'ta büyükbaş hayvan taşıyan TIR kaza yaptı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sarıkamış Handere köyü bölgesinde Sarıkamış istikametinden Horasan istikametine seyir halinde olan B.B. (41) yönetimindeki 36 AAB 241 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon viraja hızlı girmesi nedeniyle kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kazada yaralanan sürücü Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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