28 Nisan 2020, Salı
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Kars'ta büyükbaş hayvan taşıyan TIR kaza yaptı

’ın Sarıkamış ilçesinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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Sarıkamış Handere köyü bölgesinde Sarıkamış istikametinden Horasan istikametine seyir halinde olan B.B. (41) yönetimindeki 36 AAB 241 plakalı yüklü kamyon viraja hızlı girmesi nedeniyle yaptı. Kazada bir kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kazada yaralanan sürücü kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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