Coronavirüs salgını sonrası dünya şalteri kaldırıyor!

Virüsün ülke ekonomilerine etkisine ilişkin ağır bilanço rakamlara yansımaya başladıkça hükümetler harekete geçti. İşsizliğin yüzde 20'yi geçtiği, yüzde 6 daralmanın beklendiği ABD, ekonomiyi yeniden açmaya başladı. Ardından yüzde 15 daralma beklentisinde olan Avrupa'da kontrollü bir şekilde normalleşme adımları geldi. Asya'da da hükümetler harekete geçti.



EN HIZLI AÇILIŞ ALMANYA'DA

Avrupa'da korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'da imalat ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 4 Mayıs'ta yeniden açılmaya başlanacak. Restoran, bar gibi işletmeler için ise bir süre daha beklenecek. İspanya ve Belçika tedbirli bir şekilde ekonomilerini yeniden açma kararı alırken, Fransa biraz daha temkinli davranma yolunu seçti. Avrupa Birliği içinde en hızlı ilerleyen ülke ise Almanya oldu. Almanya, Avrupa'daki diğer ülkelere göre işyerlerini ve okulları daha hızlı açacak. İngiltere'de ise makamına dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir aydır devam eden koronavirüs tecrit önlemlerini bu haftadan itibaren gevşetmeye başlaması bekleniyor.



% 15 DARALMA BEKLENTİSİ

Avrupa Birliği ülkelerinin bu kararları hayata geçirirken temel endişesi ise büyüme rakamları... Çünkü, Avrupa Merkez Bankası rakamlarına göre, ilk çeyrekte üye ülkelerin ekonomilerinin toplam yüzde 15 daralacağı tahmin ediliyor. Turizm tarafı Avrupa'nın en zayıf noktalarından biri. Turizmde hem iş kayıpları hem de işsizlik rakamları oldukça yüksek durumda. Hızlı bir toparlanmadan bahsetmek için de henüz erken.



ABD MAYIS PLANI HAZIRLADI

ABD ise mayıs ve haziran aylarında ekonomiyi açacak plan üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin mayıs ve haziran aylarında yeniden açılmasının ardından üçüncü çeyrekte toparlanmaya başlayacağını söyledi. Mnuchin, ekonominin temmuz, ağustos ve eylül aylarında yeniden eski günlerine dönmesini beklediklerini de vurguladı. Ayrıca trilyonlarca doları bulan teşvik paketlerinin de önemli bir etkiye sahip olacağını belirtti.



ASYA İŞBİRLİĞİ YAPACAK

ASYA'DA ise Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, ekonomilerini yeniden açma ve aralarındaki ticareti canlandırma konusunda anlaştı. 500 milyon civarında nüfusu olan ülkeler tedarik zincirini yeniden oluşturarak özellikle gıda, temel ihtiyaç ürünleri gibi alanlarda işbirliğini artıracak. Salgının başladığı ülke olan Çin, ekonomisini açtı, okullar da tekrar eğitime başlıyor. Ancak yine de öncesine göre üretimde yüzde 80'lere ulaşılmış durumda. Çin bu nedenle özellikle KOBİ'ler tarafında yeni önlemler açıkladı. Ayrıca ülkede tüketimin artması için de çaba sarfediliyor.

Sabah