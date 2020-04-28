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Coronavirüs salgını sonrası dünya şalteri kaldırıyor!

Tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkeler salgının yaralarını sarmaya hazırlanıyor. Birçok ülke tedbirli şekilde ekonomilerini yeniden açma kararı aldı. Fabrika, otel ve ’lerin mayıstan itibaren kontrollü şekilde açılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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SALGIN SONRASI DÜNYA ŞALTERİ KALDIRIYOR!

Virüsün ülke ekonomilerine etkisine ilişkin ağır bilanço rakamlara yansımaya başladıkça hükümetler harekete geçti. İşsizliğin yüzde 20'yi geçtiği, yüzde 6 daralmanın beklendiği , ekonomiyi yeniden açmaya başladı. Ardından yüzde 15 daralma beklentisinde olan Avrupa'da kontrollü bir şekilde normalleşme adımları geldi. Asya'da da hükümetler harekete geçti.

EN HIZLI AÇILIŞ ALMANYA'DA
Avrupa'da korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden 'da imalat ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 4 Mayıs'ta yeniden açılmaya başlanacak. Restoran, bar gibi işletmeler için ise bir süre daha beklenecek. ve tedbirli bir şekilde ekonomilerini yeniden açma kararı alırken, biraz daha temkinli davranma yolunu seçti. içinde en hızlı ilerleyen ülke ise oldu. Almanya, Avrupa'daki diğer ülkelere göre işyerlerini ve okulları daha hızlı açacak. İngiltere'de ise makamına dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir aydır devam eden koronavirüs tecrit önlemlerini bu haftadan itibaren gevşetmeye başlaması bekleniyor.

% 15 DARALMA BEKLENTİSİ
Avrupa Birliği ülkelerinin bu kararları hayata geçirirken temel endişesi ise büyüme rakamları... Çünkü, Avrupa Merkez Bankası rakamlarına göre, ilk çeyrekte üye ülkelerin ekonomilerinin toplam yüzde 15 daralacağı tahmin ediliyor. Turizm tarafı Avrupa'nın en zayıf noktalarından biri. hem iş kayıpları hem de rakamları oldukça yüksek durumda. Hızlı bir toparlanmadan bahsetmek için de henüz erken.

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ABD MAYIS PLANI HAZIRLADI
ABD ise mayıs ve haziran aylarında ekonomiyi açacak plan üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin mayıs ve haziran aylarında yeniden açılmasının ardından üçüncü çeyrekte toparlanmaya başlayacağını söyledi. Mnuchin, ekonominin temmuz, ağustos ve eylül aylarında yeniden eski günlerine dönmesini beklediklerini de vurguladı. Ayrıca trilyonlarca doları bulan teşvik paketlerinin de önemli bir etkiye sahip olacağını belirtti.

ASYA İŞBİRLİĞİ YAPACAK
ASYA'DA ise Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, ekonomilerini yeniden açma ve aralarındaki ticareti canlandırma konusunda anlaştı. 500 milyon civarında nüfusu olan ülkeler tedarik zincirini yeniden oluşturarak özellikle gıda, temel ihtiyaç ürünleri gibi alanlarda işbirliğini artıracak. Salgının başladığı ülke olan , ekonomisini açtı, okullar da tekrar eğitime başlıyor. Ancak yine de öncesine göre üretimde yüzde 80'lere ulaşılmış durumda. Çin bu nedenle özellikle 'ler tarafında yeni önlemler açıkladı. Ayrıca ülkede tüketimin artması için de çaba sarfediliyor.

Sabah

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