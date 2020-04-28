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Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

'ın ilçesinde arasında ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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SİLAHLI KAVGA! SOKAK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu belirlenen kişiler arasında çıktı. Olayda E.A.(34), M.A. (40), K.K. (34) ile M.K. (40) silahlarla birbirine ateş etti.

2 KİŞİ HAYATA VEDA ETTİ

Çıkan silahlı kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada E.A. ile M.K. hayatını kaybederken, K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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