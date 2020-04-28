Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu belirlenen kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda E.A.(34), M.A. (40), K.K. (34) ile M.K. (40) silahlarla birbirine ateş etti.
2 KİŞİ HAYATA VEDA ETTİ
Çıkan silahlı kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada E.A. ile M.K. hayatını kaybederken, K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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