Kahramanmaraş'ta hasta olan babası için yardım isteyen küçük kızın çağrısına anında yanıt verildi

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan sağlık sorunu yaşadığını ifade eden kişinin ailesine ulaştı. Hasta Hasan Demir'in Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne naklinin sağlandığı ve tedavisinin takibinin yapıldığını bildirildi. Hasta Hasan Demir’in, 9 aydır Adana Balcalı Tıp Fakültesi’nde takip ve tedavisi yapılmakta olduğu öğrenildi.