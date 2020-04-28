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İstanbul’da minibüslerde aynı manzara; ikinci kez ceza yedi

’un ilçesinde sivil trafik ekipleri, sokağa çıkma yasağının ardından minibüs ve otobüslere denetim yaptı. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için denetimlere takılan bir minibüsün daha önce de fazla yolcu taşımaktan ceza aldığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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İSTANBUL’DA YİNE AYNI MANZARA!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde 'de iki farklı noktada minibüs ve otobüslere denetim yaptı. Bazı minibüsler, polisin denetim noktasını haber alınca güzergah değiştirdi ama buna rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

İstanbul’da minibüslerde aynı manzara; ikinci kez ceza yedi İSTANBUL’DA MİNİBÜSLERDE AYNI MANZARA; İKİNCİ KEZ CEZA YEDİ

PARA CEZASI KESİLDİ

Fazla yolcu taşıdığı tespit edilen bir başka minibüsün ise daha önce de aynı kuralı ihlal etmekten ceza yediği ortaya çıktı. Her iki minibüse Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira kesildi.

"ŞOFÖRE SÖYLEDİK AMA..."

Minibüste bulunan bir yolcu, "Millet işe gidiyor. Gidemezlerse yevmiyesini kesecekler. Buna bir önlem bulunması lazım. Şoföre söyledik ama o da para kazanıyor." dedi. Polis ekipleri ayrıca otobüsleri de durdurarak denetim yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

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