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İzmir’de bazı vatandaşlar koronavirüs yasağına rağmen denize girdiler

’de hava sıcaklığının 23, suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği ilçesinde, tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir grup denize girdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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AKILALMAZ GÖRÜNTÜ! YASAĞA RAĞMEN...

'de hava sıcaklığının 23, suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği 'de, Ilıca sahili boş kalmadı. Sahile gelenlerden bir kısmı güneşlenmeyi tercih ederken; bazıları da denize girdi.

Bazı kişilerin de botlarla denize açıldığı görüldü. Denize girdiğini söyleyen Aslı Yardımcı (33), "Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bugünü değerlendirmek istedim. Deniz çok güzel sıcak" dedi.

"İNSANLARIN SAĞLIĞINA KAVUŞARAK, SEZONUN AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Çeşme'de sektörü çalışanlarından Ayberk Sürek (28), "Biz de hava almaya ve güneşlenmeye çıktık. Şu an denize girmiyoruz. Çeşme'de turizmden para kazanıyoruz. Bir an önce insanların sağlığına kavuşarak, sezonun açılmasını temenni ediyoruz. Her şeyin tekrar eski günlerdeki gibi olmasını bekliyoruz. Deniz sıcakmış, keşke girseydik" dedi.

"DENİZ ÇOK SICAK"

Deniz suyunun oldukça sıcak olduğunu belirten Yeşim Turgul (28), "Denize ayaklarımı sokmakla yetindim. Çünkü hazırlıklı gelmedik. Hazırlıklı gelmiş olsaydık şu an kesin girerdik. Burada yaşıyoruz. Bundan sonraki günlerde denize girmeye başlarız. Normal şartlarda bu tarihlerde burası kalabalık olurdu ancak karantina nedeniyle şu an daha boş. Yine de denize girenler var" ifadelerini kullandı.

SICAK HAVA SÜRECEK

çalışanlarından Yusuf Salim Aslan (25) da nedeniyle turizmin fazlasıyla etkilendiğini belirterek, normal şartlarda bu tarihlerde plajların dolmaya başladığını ancak virüse rağmen yine de vatandaşların denize girmek için plajlara geldiğini söyledi. Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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