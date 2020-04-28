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Adıyamanlı gençlerin bayrak sevgisi! Şome Dağ zirvesine Türk bayrağı diktirler!

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28.04.2020
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyünde yaşayan bir grup genç, 1700 rakımlı Şome Dağı zirvesine diktikleri 12 metre uzunluğundaki direğe 24 metrekarelik bayrak astı.

Kahta'nın 1500 nüfuslu Narince köyünde yaşayan bir grup genç, ay yıldızlı bayrak sevgilerini herkese göstermek ve koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan süreçte vatandaşlara destek olmak istedi.

Gençler, çevre köylerden de görülebilmesi için 1700 rakımlı Şome Dağı'nın zirvesine bayrak dikme kararı aldı. Kararın ardından harekete geçen gençler, önce dağın zirvesine 12 metre yüksekliğinde direk dikti, ardından da göndere 24 metrekare bayrak astı. Hakim noktada olduğu için birçok köyden rahatlıkla görülen bayrağı asmanın mutluluğunu yaşayan gençler, "Türkiye ve bayrak sevgimizi herkese göstermenin sevinci içerisindeyiz" dedi.

Gençleri duyarlılığından dolayı kutlayan Narince Köyü Muhtarı Murat Çelik, "Gençlerimizin önderliğinde yüksek zirvede bayrağımızı diktik. Çevre köylerin yanı sıra Kahta ve Gerger ilçelerinden de bayrağımız görülüyor" dedi.

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