Son dakika: İstanbul'da corona virüs önlemi! Bağcılar'da bazı cadde ve meydanlar kapatıldı
Son dakika haberine göre Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bağcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı cadde ve meydanlar iki hafta süreyle kapatılmıştır." denildi.
Bağcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı cadde ve meydanlar iki hafta süreyle kapatıldı.
Konu ile ilgili Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada;
"Bağcılar İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçemiz dahilinde uygulanacak önlemlerle ilgili düzenlemeler yapmak üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 26. Maddesine istinaden 10.04.2020 gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda 2020/6 sayılı karar ile alınan tedbirlere ilişkin sürenin dolması nedeniyle 27.04.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki ek tedbirler alınmıştır. İlçemiz dahilinde aşağıda isimleri yazılı meydanlar ile araç trafiğine kapatılarak Yürüyüş yolu olarak düzenlenmiş olan cadde ve sokakların yaya giriş-çıkışlarına 15.00-03.00 saatleri arası kapatılmasına, Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi Esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf olmasına Bu bölgeden geçecek vatandaşların İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıtasınca maskesiz geçişlerine izin verilmemesine geçişler sırasında sosyal mesafeye uyulmasının sağlanmasına Kararlara uymayanlara hakkında Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre cezai işlem yapılmasına Bu kararın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 15.00'ten başlayarak 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00 e kadar uygulanmasına karar verilmiştir. Covid-19 salgınından bütün vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulumumuzca alınan kararlara uyulması konusunda ilçemiz halkının bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz." denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Dehşet verici! Eve giren maskeli saldırgan...
- Ölüm tacirlerine operasyon! Yakalandılar
- Şehre inen hayvan telef edildi
- Ceza kesilen kadının söyledikleri şaşırttı
- Keops Piramidi (Giza Piramidi) hakkında bir gizem daha çözüldü
- Yunusların ışık saçan gösterisi kamerada
- Fırsatçılara geçit yok! Hepsi ele geçirildi
- İnanılır gibi değil! Adeta akın ettiler
- Feci kaza! 1 can gitti
- Yasağa uymadı sahilde güneşlenirken yakalandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
- Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
- Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?
- Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
- Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
- Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
- Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?
- Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?