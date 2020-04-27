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Ankara’da sokağa çıkma yasağına uymayıp parkta “uzun eşek” oynadılar

’da ilçesi 'nde üzerinde bulunan bir parkta çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “” oyunu oynadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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SKANDAL GÖRÜNTÜ! YASAĞI DELİP UZUN EŞEK OYNADILAR

Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup Virüsü salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, içerisinde bir araya gelerek "" adı verilen oyunu oynamaya başladı.

CEZA YEMEMEK İÇİN DÜŞE KALKA KAÇTILAR

Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek için düşe kalka kaçtılar.

TEPKİ TOPLADI

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

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