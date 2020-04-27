Ankara’da sokağa çıkma yasağına uymayıp parkta “uzun eşek” oynadılar

Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup Corona Virüsü salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek "uzun eşek" adı verilen oyunu oynamaya başladı.

CEZA YEMEMEK İÇİN DÜŞE KALKA KAÇTILAR

Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek için düşe kalka kaçtılar.

TEPKİ TOPLADI

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.