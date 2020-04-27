Ankara’da sokağa çıkma yasağına uymayıp parkta “uzun eşek” oynadılar
Ankara’da Mamak ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde Başak Caddesi üzerinde bulunan bir parkta çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “uzun eşek” oyunu oynadı.
Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup Corona Virüsü salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek "uzun eşek" adı verilen oyunu oynamaya başladı.
CEZA YEMEMEK İÇİN DÜŞE KALKA KAÇTILAR
Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek için düşe kalka kaçtılar.
TEPKİ TOPLADI
Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bir ülke daha corona virüse diz çöktü! Toplu mezar kazıyorlar...
- Otomobil köstebeği kameralara böyle yakalandı
- Bu sabah İstanbul! Dikkat çeken kareler
- Burdur'da 2 mahalle karantinaya alındı
- Kabe'de koronavirüs temizliği
- Sokağa çıkma yasağından sonra İstanbullular akın etti!
- Adalara kontrollü giriş çıkış başladı
- Uykudan uyanan saldırıyor! Tüfekli nöbet
- Görüntü İstanbul'dan! Faciadan dönüldü
- İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?
- Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?