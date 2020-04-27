Son dakika: Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı
Korona virüs (Covid-19) önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı'ndan adalara giriş ve çıkışla ilgili açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamayla birlikte 26 Nisan'dan itibaren adalara giriş ve çıkışları korona virüs nedeniyle kısıtlama yapıldığını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan açıklama ve kısıtlama sonrası ise adalar giriş ve çıkışları bugünden itibaren polis ekipleri eşliğinde izin belgesi olup olmadığını kontrol ederek uygulamaları başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar için alınan kısıtlama kararı bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00'a kadar belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak. Bazı vatandaşların sabah saatlerinde Bostancı İskelesi'nden adalara gidecek olan vapura binmek için iskeleye geldiği görüldü. İskelede bekleyen Şehir Hatları görevlileri adalara gitmek isteyen vatandaşların çalışma ve ikametgah belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Belgelerini gösteren kişiler vapura binerken, belirlenen istisnalar kapsamında belgesi bulunmayan kişilerin vapuruna binmesine izin verilmedi.
"GEÇEMİYORUM, EVRAK ALMAMIZ GEREKİYORMUŞ"VAPURDA KOLTUKLAR BOŞ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında günübirlik ziyaretçilerin adalara gezmeye gitmesinin önüne geçilmesi için alınan kısıtlama kararı sonrası bu sabah Bostancı'dan Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada seferini yapan vapurda, koltukların büyük bir bölümünün boş olduğu görüldü.
"KURALLARA UYUYORUZ"
"GEÇEMİYORUM, EVRAK ALMAMIZ GEREKİYORMUŞ"
İnşaat sektöründe çalışan Süleyman Akdemir, çalışma belgesi olmadığı için Büyükada'ya gidemedi.
Akdemir, "Adaya geçemiyorum. Evrak almamız gerekiyormuş. Aslında çalışma belgemiz var. Bugün geçebilseydik, belgeyi iş yerinden alacaktık. Şu an geçemediğim için iş yeri nasıl gönderecek onu da bilmiyorum" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında günübirlik ziyaretçilerin adalara gezmeye gitmesinin önüne geçilmesi için alınan kısıtlama kararı sonrası bu sabah Bostancı'dan Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada seferini yapan vapurda, koltukların büyük bir bölümünün boş olduğu görüldü.
"KURALLARA UYUYORUZ"
Adalara gitmek için yola çıkan bir vatandaş ise," Devletimizin ve sağlık bakanlığımızın bize ön görmüş olduğu bütün şartlara kurallara uyuyoruz sosyal mesafeye de uyuyoruz" diye konuştu.
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