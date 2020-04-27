Ordu’da, ayıların kovanlara saldırısına karşı tüfekli nöbet
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde, kış uykusundan uyanan ayılar, 1 haftada 200'ün üzerinde kovanı parçaladı. İlçede üreticiler, ayı saldırılarına karşı ellerinde tüfekle nöbete başladı. Bal üreticisi Naci Güler, “Bölgede geçimini arıyla sağlayan tüm arıcılar çaresiziz. Tüm servetimi bu arılara harcadım ama yatırımım telef oldu, gitti.” dedi.
Mesudiye ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde kış uykusundan uyanan ayılar, arı kovanlarına dadandı. Arılarını korumak için kovanların bulunduğu alanları elektrik paneli ile çeviren bal üreticilerinin bu önlemi de çare olmadı.
TÜFEKLE NÖBET
Kovanların bulunduğu alana giren ayılar, önce elektrik panellerini ardından arı kovanlarını parçaladı. 1 haftada 200'ün üzerinde kovanın hasar gördüğü ilçede bal üreticileri, ayı saldırılarına karşı tüfekli nöbete başladı. Arıcılar, belirli aralıklarla havaya ateş ederek, ayıların kovanlara yaklaşmasını önlemeye çalışıyor.
'TÜM SERVETİM GİTTİ'
Yıllardır organik bal ürettiğini anlatan Naci Güler, son zamanlarda ayı saldırıları nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Güler, "Arılarımın hepsi de telef oldu. Ayılar, bu bölgede 15 gün içerisinde 200 civarında arı kovanını telef etti. Bölgede geçimini arıyla sağlayan tüm arıcılar çaresiziz. Tüm servetimi bu arılara harcadım ama yatırımım telef oldu, gitti. Kendimizce önlem alıyoruz ama fayda etmiyor. Koruyucu tedbirler alıyoruz, amacımız ayıya zarar vermek değil. Silahla gece gündüz nöbet tutmaya başladık. Ayılar korksun ve bölgeden uzaklaşsın, diye havaya ateş ediyoruz. Arı yetiştiricileri olarak zor durumdayız ve yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.
"ARI KOVANLARIM PARAMPARÇA OLDU"
15 yıldır arıcılık yaptığını belirten Yekta Aydoğan ise gece gündüz silahla nöbet tuttuklarını belirterek, "Tüm önlemlerimize rağmen bu saldırılarla baş edemiyoruz. Arı kovanlarının etrafını elektrikli telle çevirdim fakat bu da çare olmadı. Telleri koparıp, yine kovanlara zarar verdiler. 9 arı kovanım paramparça oldu" diye konuştu.
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