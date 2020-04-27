Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı | 27 Nisan 2020 hava durumu
27 Nisan 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Nisan 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklari çevreleri, yarın Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu
HATAY 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yarın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Doğu Karadeniz ile zamanla bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KARS -3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu
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