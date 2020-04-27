Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı | 27 Nisan 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklari çevreleri, yarın Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yarın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 18°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Doğu Karadeniz ile zamanla bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KARS -3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

VAN 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu