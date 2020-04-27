27 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika: Ankara'da gece yarısı korkutan deprem!

Son dakika haberine göre; 'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.27'de Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.04.27 02:28:08 38.3048 38.8252 15.9 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.27 02:27:09 40.0825 33.2373 1.0 -.- 3.7 3.8 AHMETADIL-AKYURT () İlksel
2020.04.27 02:26:36 38.2328 38.8272 3.9 -.- 2.4 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.27 02:05:56 36.0828 27.1663 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.27 01:46:14 38.4248 39.2518 11.9 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 01:36:13 39.0353 27.8220 5.5 -.- 1.6 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.27 01:01:01 38.9983 29.7490 1.2 -.- 2.1 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2020.04.26 23:46:40 38.4315 39.1505 12.0 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.26 22:21:41 38.3770 39.1713 2.3 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.26 22:15:11 37.8767 26.7828 1.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.26 22:07:57 40.4245 26.9783 7.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.04.26 21:38:54 37.8690 26.8165 11.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.26 20:39:47 38.9698 27.8997 4.7 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.26 17:39:27 39.8045 26.1087 7.7 -.- 2.2 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel
2020.04.26 17:32:50 38.4162 39.1782 5.0 -.- 1.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

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