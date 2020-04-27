Kayseri'de kaldırıma çıkan otomobil, yaşlı adamı canından etti
Kayseri’de, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Otomobil sürücüsü Emre K. gözaltına alındı.
İddiaya göre, Emre K. (30) yönetimindeki 06 BDJ 532 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı.
TAKSİ DURAĞINA ÇARPTI
Bu sırada kaldırımda bulunan Ziya Turgut Işık'a (62) çarpan araç ardından da park halindeki bir otomobil ile taksi durağına çarparak durdu.
Hayata veda etti
Kazada yaralanan Ziya Turgut Işık, olay yerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Emre K. gözaltına alındı.
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