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Kayseri'de kaldırıma çıkan otomobil, yaşlı adamı canından etti

’de, saat 15.00 sıralarında ilçesi Mevlana Mahallesi'nde kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Otomobil sürücüsü Emre K. gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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İddiaya göre, Emre K. (30) yönetimindeki 06 BDJ 532 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı.

TAKSİ DURAĞINA ÇARPTI

Bu sırada kaldırımda bulunan 'a (62) çarpan araç ardından da park halindeki bir otomobil ile taksi durağına çarparak durdu.

Hayata veda etti

yaralanan Ziya Turgut Işık, olay yerine sevk edilen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Emre K. gözaltına alındı.

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