Kayseri'de kaldırıma çıkan otomobil, yaşlı adamı canından etti

İddiaya göre, Emre K. (30) yönetimindeki 06 BDJ 532 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı.

TAKSİ DURAĞINA ÇARPTI

Bu sırada kaldırımda bulunan Ziya Turgut Işık'a (62) çarpan araç ardından da park halindeki bir otomobil ile taksi durağına çarparak durdu.

Hayata veda etti

Kazada yaralanan Ziya Turgut Işık, olay yerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Emre K. gözaltına alındı.