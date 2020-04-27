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Çanakkale’de 339 adet sahte dezenfektan ele geçirildi

’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 339 adet sahte ele geçirildi. İş yeri sahibi İ.A. alınan ifadesinin ardından serbest kalırken, ürünlerine ise el konuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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FIRSATÇILARA GEÇİT YOK! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Gelen bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden bir yetkiliyle birlikte İ.A. isimli şahsın iş yerinde arama gerçekleştirdiler.

DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada ' üretimi yapma izni olmadığı' halde piyasaya sürülmek üzere; 290 adet 1 litrelik 1000 Troya ürünü ibareli dezenfektan ürünü ile 49 adet 100 CC troya Alkol Bazlı El Hijyeni ürünü ele geçirildi.

EL KONULDU

İş yeri sahibi İ.A. alınan ifadesinin ardından serbest kalırken, ürünlerine ise el konuldu.

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