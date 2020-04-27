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Balıkesir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

'in Ayvalık, Bandırma ve Edremit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Drone ile havadan takip edilen eş zamanlı operasyonda bazı evlere kapılar koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda 390 emniyet mensubu yer aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler 3 ilçede ''torbacı'' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 49 adrese operasyon başlattı.

Drone ile havadan takip edilen eş zamanlı operasyonda bazı evlere kapılar koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda 390 emniyet mensubu yer aldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 silah, yivsiz 2 av tüfeği, 133 fişek ile 45,52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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