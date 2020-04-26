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Son dakika: Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

; 'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişide yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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DİYARBAKIR'DA AİLELER ÇATIŞTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal 'nde meydana geldi. Mahallede oturan isimleri öğrenilemeyen 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada her iki ailenin fertlerinden 4 kişi yaralandı. İhbarın ardından mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Yıldız, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kavganın meydana geldiği Ali Bardak Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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