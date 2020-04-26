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Antalya'da çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

’da çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ! ÇÖPTE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi çalışanları ayrıştırma yaptıkları esnada bir bebek cesedi buldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri tesise geldi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından erkek bebeğin cenazesi Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, bebeği çöpe atanları belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

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