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Hastanede 11 gün sonra şehit olan bekçi Celalettin Cenk Kural toprağa verildi

'in Buca ilçesinde, görevdeyken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra kurtarılamayarak, olan 29 yaşındaki Celalettin son yolculuğa uğurlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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ŞEHİT BEKÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şirinyer semtinde görev yapan Celalettin , 15 Nisan'da aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Kural, ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çoklu organ yetmezliği olduğu belirlenen Kural, buradan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 11 gündür yaşam mücadelesi veren Kural, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, oldu. Bekçi Kural'ın Türk bayrağın sarılı tabutu öğle vakti Kaynaklar Mezarlığı'na polis konvoyuyla getirildi. Kılınan namazın ardından şehit Cenk Kural'ın cenazesi, toprağa verildi.

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