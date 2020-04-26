26 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma kısıtlamasını delen gençler top oynayıp halat çekti

Sokağa çıkma kısıtlamasını delen gençler top oynayıp halat çekti

’de salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkarak top oynayan ardından da halay çeken gençler, ihbar üzerine sokağa gelen polis aracının sirenini duyunca brandanın altına saklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
ABONE OL
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI DELEN GENÇLER TOP OYNAYIP HALAT ÇEKTİ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gürsel Mahallesi'nde bir grup genç, kısıtlamayı deldi. Birlikte sokağa inen gençler top oynayarak eğlenmeye başladı. Bir süre sonra müzik açarak halay çeken gençleri gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sokağa sevk edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını delen gençler top oynayıp halat çekti SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI DELEN GENÇLER TOP OYNAYIP HALAT ÇEKTİ

POLİS SİRENİNİ DUYUNCA BRANDANIN ALTINA SAKLANDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis, aracın sirenin çalınca gençler kaçışmaya başladı. Bazı gençlerine evlerine girerken, dışarıda kalan iki genç ise motosikletin brandasının içerisine saklandı. Ekiplerin sokaktan ayrılmasının ardından brandanın altından çıkan gençler evlerine girdi. Öte yandan 'da 2 genç ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin çatısından mangal yaptı. Gençler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA