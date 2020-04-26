Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da kimlik kontrolü yapan bekçi ile bir kişi arasında arbede yaşandı. Kimliği gösterilmesi istenen Suriyeli Abdullah E., bekçiye biber gazı sıkarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta devriye görevi yapan mahalle bekçisi, iddiaya göre durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu Abdullah E.'yi durdurarak kimlik sordu.
GÖZALTINA ALINDI
Kimlik göstermeyi reddeden Abdullah E., bekçiye biber gazı sıkarak kaçmaya başladı. Bekçinin takviye ekip istemesi ile olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı incelemenin ardından Abdullah E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
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