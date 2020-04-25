Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster 25 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
A: 1. Mehmed
B: 2. Selim
C: 2. Murad
D: 2. Bayezid
Doğru cevap: B: 2. Selim
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