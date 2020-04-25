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Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?

Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? Kim Olmak İster 25 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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HANGİ OSMANLI PADİŞAHI ŞEHZADEYKEN AMASYA'DA SANCAK BEYLİĞİ YAPMAMIŞTIR?

Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: 1. Mehmed

B: 2. Selim

C: 2. Murad

D: 2. Bayezid

Doğru cevap: B: 2. Selim

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